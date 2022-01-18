Времени для спасения СВПД остается все меньше, заявила глава МИД Германии

Времени для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается все меньше, нам нужен прогресс на переговорах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Нам нужен прогресс в переговорах, потому то времени для спасения этой договоренности (СВПД) остается все меньше", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.