Премьер-министр провел совещание по вопросам совершенствования Стратегии трансформации Армении до 2050 года

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации и возможных изменений Стратегии трансформации Армении до 2050 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания премьер-министр отметил: “Сегодня мы собрались, чтобы обсудить и пересмотреть Стратегию трансформации Армении до 2050 года и, наконец, понять взаимосвязь этой стратегии с текущей ситуацией, оценить связи с программой деятельности правительства и планами действий. Соответственно, мы также должны посмотреть, какие нужны корректировки и нужны ли они вообще, а также как мы должны продолжать реализацию стратегии, конечно, в первую очередь, оценивая ее актуальность.

Мои наблюдения и работа со Стратегией за этот период показывают, что она не только совсем не потеряла своей актуальности, а наоборот, она настолько же актуальна, как и на момент ее принятия и публикации. В связи с этим мы должны сейчас определиться с нашими дальнейшими шагами”.

Затем был обсужден ряд вопросов, связанных с предусмотренными Стратегией программами, целями, совершенствованием подходов, трансформацией, гармонизацией, оценкой актуальности мероприятий и разработкой нового контента. Были представлены различные предложения и замечания.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян отметил, что Стратегию следует рассматривать в качестве ориентира: в результате трансформации она должна стать для правительства практическим инструментом. Глава исполнительной власти поручил ответственным лицам последовательно продолжить работу по совершенствованию Стратегии.