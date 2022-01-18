Пашинян утвердил составы межправительственных комиссий с рядом стран

Решениями премьер-министра Никола Пашиняна 18 января утверждены составы армянской стороны межправительственных комиссий с рядом стран. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решениях, опубликованных на сайте правительства e-gov.am.

Решением 62–А утвержден состав Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Узбекистан. Главой комиссии с армянской стороны назначен министр экономики Ваан Керобян.

Решением 63–А утвержден состав Армяно-болгарской межправительственной комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества. Главой комиссии с армянской стороны назначен министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян.

Решением 64–А утвержден состав Армяно-румынской смешанной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главой комиссии с армянской стороны назначен министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян.