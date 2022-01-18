Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры
20:21, 18 Январь, 2022
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства e-gov.am.
Лиана Симонян ранее занимала должность заместителя руководителя аппарата министерства диаспоры, а с 2020 года занимает должность начальника отдела реализации и мониторинга программ аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры.
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