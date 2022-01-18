Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры

Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Лиана Симонян назначена заместителем руководителя аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства e-gov.am.

Лиана Симонян ранее занимала должность заместителя руководителя аппарата министерства диаспоры, а с 2020 года занимает должность начальника отдела реализации и мониторинга программ аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]