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Президент Армении отправился в краткосрочный отпуск для прохождения необходимого медицинского обследования

Президент Армении отправился в краткосрочный отпуск для прохождения необходимого медицинского обследования

После завершения рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян отправился в краткосрочный отпуск с целью прохождения необходимого медицинского обследования.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
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