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Министерство окружающей среды Армении представило проект по сокращению озоноразрушающих веществ

Министерство окружающей среды Армении представило проект по сокращению озоноразрушающих веществ

Министерство окружающей среды Армении предлагает установить ставки экологического налога на ввоз и реализацию ряда озоноразрушающих веществ в размере 2%, в соответствии со значениями, установленными для ввоза и реализации озоноразрушающих веществ в действующем законодательстве. Как передает «Арменпресс», проект на заседании в Национальном собрании представил министр окружающей среды Акоп Симидян.

Налоговый кодекс РА определяет ставки экологического налога для товаров, наносящих ущерб окружающей среде. Эти продукты также включают вещества, разрушающие озоновый слой. В результате постоянного совершенствования законодательных норм ввоз указанных материалов (или их частей) в Республику Армения уже запрещен, поэтому взимать экологический налог с их оборота нереально. Но не урегулированы отношения с другими озоноразрушающими веществами, ввозимыми в страну, а также не учтены ввозимые гидрофторуглероды.

Коды товарного перечня внешнеэкономической деятельности, представленные в таблице статьи 171 части 1 Кодекса, а также наименования товаров и/или их групп не соответствуют кодам и товарным наименованиям товаров и/или их групп, действующие в настоящее время в Республике Армения, что может привести к недопониманию при осуществлении процесса ввоза указанных товаров.

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость дополнения правовых инструментов экономического значения, способных способствовать смягчению экологических проблем и повышению их эффективности.

Проектом предлагается исключить из перечня части 1 статьи 171 Кодекса озоноразрушающие вещества, ввоз которых в Армению запрещен, а также дополнить перечень другими ввозимыми озоноразрушающими веществами и фторсодержащими газами (гидрофторуглероды), перечень которых утвержден правительством в августе 2020 г. постановлением N1368-Н. Процесс лицензирования фторсодержащих газов вступил в силу 19 апреля 2021 года в соответствии с Решением ОБСЕ №30 от 16 марта 2021 года.

Ставки природоохранного налога на импорт и реализацию указанных веществ предусматривается установить на 2,0% в соответствии с действующим законодательством для ввоза и реализации озоноразрушающих веществ.

В то же время предлагается корректировать коды ТН ВЭД и наименования товаров и их групп, приведя их в соответствие с кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

В результате разработки проекта законодательное регулирование будет соответствовать международным обязательствам, а также будут закреплены правовые инструменты, необходимые для их регулирования.

С принятием проекта ожидается приведение регламентов в соответствие с внутригосударственными правовыми актами, которые уже действуют, а также введение новых правовых регулирований, вытекающих из международных обязательств, таких как праворегулирование гидрофторуглеродов и ставки регулируемых материалов.

С учетом того, что в 2019-2020 гг.  в Республику Армения было ввезено около 175 тонн озоноразрушающих веществ и других фторсодержащих газов (гидрофторуглеродов), в результате принятия проекта максимально будет снижено вредное воздействие на окружающую среду, на жизнь и здоровье населения, появится возможность пополнения государственного бюджета дополнительными финансовыми средствами для смягчения вредного воздействия этих веществ.
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