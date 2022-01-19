Замминистра ОНКС и делегация Германской службы академических обменов обсудили вопросы развития сотрудничества

18 января заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Трчунян принял делегацию Германской службы академических обменов (DAAD). Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС РА, в ходе встречи обсуждались возможности развития сотрудничества с DAAD на различных уровнях образования - вузовского и поствузовского.

Приветствуя немецкую делегацию, Карен Трчунян отметил, что он сам, как выпускник DAAD очень хорошо представляет все существующие проблемы, и министерство готово выступить с соответствующими предложениями, направленными на повышение эффективности сотрудничества.

По словам замминистра, Германская службы академических обменов предоставляет стипендиальные средства ряду стран для реализации различных образовательных программ. Он выразил надежду, что средства, выделяемые DAAD нашей стране по тому же принципу, будут увеличиваться в количественном и качественном отношении для разных уровней образования. Карен Трчунян заверил, что армянская сторона, в свою очередь, сделает все возможное для подачи качественных заявок на получение грантов.

Стороны также коснулись вопросов межвузовского сотрудничества, подчеркнув, что регулярные визиты представителей DAAD в вузы и предоставление актуальной информации будут способствовать увеличению числа соискателей грантов. Карен Трчунян предложил увеличить не только количество летних стипендий, предоставляемых Армении, но и количество грантов для молодых ученых и преподавателей.

В этом контексте представители Германской службы академических обменов предложили рассмотреть возможность реализации совместной образовательно-исследовательской программы сотрудничества, которая предполагает использование инструментария совместного финансирования для поддержки молодых ученых. Также была затронута возможность реализации двусторонних исследовательских проектов на основе софинансирования. Стороны признали, что вышеуказанные процессы помогут деятельности и обоюдному интересу молодых ученых преподавателей.

На встрече была затронута и возможность реализации как отдельных программ с Арменией, так и различных региональных программ. Были обсуждены вопросы, связанные с возможностью взаимного признания университетских кредитов и выдачи двойных дипломов.