Блинкен прибыл с визитом на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, в среду утром самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.

В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".