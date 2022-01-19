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Блинкен прибыл с визитом на Украину

Блинкен прибыл с визитом на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, в среду утром самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.

В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".


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