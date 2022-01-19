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Ованнес Хачатрян избран заместителем председателя Центрального банка

Ованнес Хачатрян избран заместителем председателя Центрального банка

Ованнес Хачатран избран заместителем председателя Центрального банка.

Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии Нарек Бабаян представил результаты закрытого голосования․ Из 70 депутатов, принявших участие в голосовании, 65 депутатов проголосовали «за» и 5 депутатов «против».
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