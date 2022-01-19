К коллективу многосерийного фильма «Musk Factor» примкнул сотрудник института при NASA Армен Хрлопян

К творческому коллективу научно-фантастического сатирического фильма «Musk Factor» примкнул и доктор Армен Хрлопян, работающий в научном консультативном совете Trish (Translational Research Institute for Space Health), поддерживаемом NASA.

Как передает «Арменпресс», Армен Хрлопян является экспертом по биофизике, который работает в области обеспечения работоспособности астронавтов и обеспечения безопасности космических туристов. Он присоединился к команде «Musk Factor» в качестве научного консультанта.

«Действие в многосерийном фильме происходит в 2032 году. Я команде «Musk Factor» должен помогать советами, в каком направлении будут развиваться космические технологии, и как они будут работать в будущем. Это интересная тема, и фильм в форме сатиры пытается представить интересные технологии будущего, и предупредить о последствиях их воздействия», - рассказал Армен Хрлопян.

Продюсер фильма Рафаэль Тадевосян подчеркивает, что представленные в «Musk Factor» теории относятся к жанру научной фантастики. Например, в фильме ставится под сомнение теория вероятности Эйнштейна, ставится вопрос, возможно ли превысить скорость света с 299 792 458 м/с, ради того, чтобы история двигалась вперед, возможно ли создание совершенно новых технологий.

Доктор Хрлопян активно вовлечен и в развитие технологической сферы Армении. Он поддерживает стартапы, которые быстро растут и рассматривают передовые технологии.