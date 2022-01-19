Администрация президента США Джо Байдена в среду объявит о решении бесплатно раздать нуждающимся сотни миллионов масок класса N95 из-за роста случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса в стране. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, данная инициатива является ответом на растущее давление на администрацию, от которой требуют поощрять отказ от тканевых масок в пользу более надежных версий. 24 декабря прошлого года профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски практически бесполезны защитить от омикрон-штамма. По ее мнению, маски и респираторы класса N95 лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили 20 декабря 2021 года, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе, доля заразившихся этим вариантом превышает 90%.

Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано 333,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли 5,6 млн человек. США продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.