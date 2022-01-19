Открытая армяно-турецкая граница лучше, чем закрытая: председатель КГД Армении

По словам председателя Комитета государственных доходов Армении Рустама Бадасяна, лучше, чтобы армяно-турецкая граница была открыта, чем закрыта.

«Мы можем говорить с помощью аксиоматических истин. Естественно, границе быть открытой лучше, чем быть закрытой. Думаю, это бесспорно, потому что той экономической активности, того товарооборота, которые имеют место при открытых границах, никогда нельзя ожидать при закрытых», - как передает «Арменпресс», сказал Бадасян на брифинге с журналистами.

На вопрос, нет ли опасности, что будет приток турецкого капитала в Армению, Бадасян ответил, если это считается риском, то, что же предлагается вместо этого - жить с закрытой экономикой, и никогда не пытаться говорить об открытии границы?

«Естественно, присутствие крупных экономик в странах с более мелкой экономикой заметно во всем мире, и неужели мы должны жить в вечном страхе?», - сказал Бадасян.