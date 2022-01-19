Британия поставила Украине тысячи легких противотанковых ракет

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.

Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны".

"Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - заявил Хиппи в эфире радио LBC.