Меркель отказалась от работы в структуре ООН

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (2005-2021) отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель "на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", отметили в бюро экс-канцлера.

Ранее о предложении со стороны Гутерриша сообщали германские СМИ.

Меркель занимала пост канцлера 16 лет. В 2018 году она заявила, что не будет выставлять кандидатуру на пятый срок. В декабре 2021 года ее сменил на посту главы правительства ФРГ социал-демократ Олаф Шольц.

Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.