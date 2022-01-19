Начался судебный процесс по делу Давида Тонояна, Артака Давтяна и других

В суде общей юрисдикции Еревана началось первое судебное заседание по делу бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна и других.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Мамвел Шахвердян.

Ранее адвокаты Давида Тонояна заявили, что в ходе первого судебного заседания будут требовать открытого и публичного судебного разбирательства.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении СНБ РА, было установлено, что высокопоставленные должностные лица ВС РА и МО РА, злоупотребляя своим должностным положением, по предварительному сговору с владельцем компании «Мостон Инжиниринг», с целью погашения обязательств компании перед Министерством обороны РА от приватизации ЗАО «Нейтрон гам» и ЗАО «Багаван», в 2018 г. приобрели 4 232 просроченных, не закупленных ранее по причине несоответствия техническим требованиям, хранящихся в МО РА единиц боеприпасов. Также выяснилось, что вышеуказанные лица, для устранения препятствий для заключения договора о приобретении боеприпасов, фактически переданных на хранение в МО, и придания своим действиям законного статуса, составляющую часть договора, его техническую характеристику видоизменили, указав в нем данные, не соответствующие действительности о передаче боеприпасов в центральный склад N-ской воинской части МО РА. При этом указанные боеприпасы той же партии были приобретены по цене почти вдвое превышающей их прежнюю стоимость, совершив хищение суммы в особо крупных размерах 2 277 323 840 драмам РА, эквивалентной 4 655 200 долларам.

В рамках указанного уголовного дела обвинения представлены Тонояну Давуду Эдгаровичу, Давтяну Артаку Матевосовичу, Галстяну Степану Робертовичу, Мурадяну Аветику Валодьевичу, Бабаяну Владимиру Арташесу, Артему Егоровичу Амбаряну, Давиду Вараздатовичу Галстяну.