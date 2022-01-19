12 книг и поощрительных призов: стартует конкурсный проект «Книговорот»

В преддверии Дня дарения книг Информационное агентство «Арменпресс» вместе с издательствами-партнерами запускает конкурсный проект «Книговорот». Он состоит из 4 этапов. Каждую пятницу в 20:00 задание конкурса будет публиковаться на странице «Арменпресс» в Facebook. Система по принципу случайности будет отбирать 3 верных ответа. В конкурсе при содействии издательств-партнеров будет разыграно 12 книг, еще 3 книги будут вручены в качестве поощрительных призов. Эта инициатива направлена на популяризацию книги и чтения.

Гоар Манукян, руководитель программ продвижения и развития издательства Newmag, на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Арменпресс» подчеркнула, что такие инициативы способствуют распространению книги.

«Когда объявляют конкурс, в социальных сетях уже наблюдается активность. Увеличивается количество онлайн-заказов, увеличивается количество запросов в книжных магазинах. Для многих, книга, кажется, становится очень хорошим подарком. Исследования показывают, что когда мы покупаем книги, мы из них читаем 25 процентов. Такие мероприятия способствуют популяризации книги, читатели получают больше информации об издателях», - сказала Гоар Манукян.

По словам PR руководителя издательства «Антарес» Розы Григорян, такие проекты «Арменпресс» как «Ереванский бестселлер», «Новая книга» способствуют популяризации книг, литературы и повышению интереса к книгам.

«Такие инициативы как День книги способствовали тому, что книга стала подарком не только в книжный праздник, но и подарком на Рождество и на Дни рождения, что очень приветствуется. Люди начали больше читать», - сказала Роза Григорян.

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