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Гендиректор Pfizer удостоен "еврейской Нобелевской премии" за 2022 год

Гендиректор Pfizer удостоен "еврейской Нобелевской премии" за 2022 год

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла стал в 2022 году лауреатом премии "Генезис", которую называют "еврейской Нобелевской премией". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба израильского МИД.

"Фонд премии "Генезис", часто называемой "еврейской Нобелевской премией", объявил о том, что гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла избран лауреатом премии за 2022 год. Бурла удостоился премии "Генезис" за проявленное в ходе пандемии лидерство, решимость и готовность пойти на большой риск", - говорится в заявлении.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит "еврейскую Нобелевскую премию" Альберту Бурле на церемонии в Иерусалиме, запланированной на 29 июня, добавили в МИД. Награда "Генезис" была учреждена 10 лет назад властями Израиля, ее размер достигает $1 млн.

 


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