Утвержден состав Совета конституционных реформ
Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 27 января утвержден состав и порядок деятельности Совета конституционных реформ.
Как сообщает Арменпресс, состав Совета конституционных реформ выглядит следующим образом:
Министр юстиции Республики Армения (председатель Совета),
Представитель по международным правовым вопросам,
Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по государственно-правовым вопросам,
Защитник прав человека,
В. Кочарян - член Высшего судебного совета Республики Армения,
В. Овакимян - депутат фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Республики Армения,
Э. Марукян - представитель партии «Просвещенная Армения»,
М. Мелконян - представитель партии «Республика»,
А. Сакунц - представитель НПО «Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи»,
Т. Егорян - представитель НПО «Европа права»,
Д. Иоаннисян – представитель НПО «Союз информированных граждан».
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