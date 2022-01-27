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Окончательного решения об участии Армении в Дипломатическом форуме в Анталии пока нет

Окончательного решения об участии Армении в Дипломатическом форуме в Анталии пока нет

Окончательного решения об участии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и вице-спикера НС, спецпредставителя Армении Рубена Рубиняна в Дипломатическом форуме в Анталии пока нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

«На данный момент окончательного решения об участии нет», - сказал Эдуард Агаджанян.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения приглашена на Дипломатический форум в Анталии, который пройдет 11-13 марта. В форуме принимают участие министры иностранных дел.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что Армения, скорее всего, примет приглашение для участия в форуме, но все зависит от ситуации на тот момент.


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