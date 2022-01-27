Председатель НС Армении и министр юстиции Грузии обсудили ряд вопросов отраслевых реформ

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 27 января принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Ален Симонян отметил, что Армения придает большое значение устойчивому развитию дружественных отношений с Грузией и углублению многопрофильного сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с конституционными реформами в Армении, электронным правосудием, службой принудительного исполнения и пробации и другими реформами. Председатель НС отметил, что наша страна заинтересована в опыте грузинских партнеров в сфере обеспечивающей принудительное исполнение службы и регистрации актов гражданского состояния.

Была затронута тела внедрения опыта «Дома юстиции» Грузии в Армении.

Поблагодарив за прием, министр юстиции Грузии обратил внимание на важность обмена опытом в связанных с системой правосудия сферах, подчеркнув привлечение молодых юристов и популяризацию частоты совместных программ.

По его словам, с армянским коллегой Кареном Андреасяном положено хорошее начало в разработке и реализации совместной повестки, которая будет продолжена в интересах законодательной и правоприменительной практики соответствующих сфер двух стран.