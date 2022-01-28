Цены на цветные металлы - 27-01-22

ЛОНДОН, 28 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.52% и составила 3096.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.92% и составила 9835.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.94% и составила 2325.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.99% и составила 22575.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.71% и составила 42600.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.11% и составила 3620.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.