Европейские индексы выросли - 27-01-22

МОСКВА, 28 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.42% и составил 15524.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.60% и составил 7023.80 пункта, британский FTSE вырос на 1.13% и составил 7554.31 пункта, а российский RTSI вырос на 5.68% и составил 1399.64 пункта.