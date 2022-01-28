У Армении будет профессиональная армия, и правительство будет выполнять эту работу неустанно. Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 30-летия образования Вооруженных Сил РА.

Как передает Арменпресс, в сообщении, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

Уважаемые представители Вооруженных сил,

Поздравляю всех нас с 30-летием формирования Вооруженных сил Республики Армения.

За эти три десятилетия армянская армия пережила и славные дни, и прошла через множество испытаний.

Армянский народ по достоинству оценивает всех наших героических солдат, офицеров, генералов, добровольцев, которые до конца сражались за защиту, безопасность, суверенитет и территориальную целостность Родины.

Сегодня мы идем по пути системных реформ, направленных на дальнейшее развитие Вооруженных сил, по-новому оценивая пройденный армией путь, ее преимущества, недостатки и проблемы. Республика Армения будет иметь профессиональную армию, и правительство будет выполнять эту работу неустанно, без сомнений и пессимизма, вооружившись оптимизмом на пути построения нашей будущей среды безопасности. Повышение боеспособности, уровня вооружения, условий службы в армии – наш приоритет.

С 2018 года правительство Республики Армения начало процесс улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, который будет непрерывным. Каждый солдат и офицер Республики Армения должен чувствовать поддержку государства, в этом вопросе мы будем последовательны. Военная и офицерская служба должна быть предметом особого уважения общества, что должно найти отражение также в системе специальных социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.

В то же время должны быть повышены стандарты оценки службы - интеллектуальной, профессиональной, физической и психологической подготовки, и на этих пунктах должно основываться общественное уважение к армии.



Дорогие соотечественники,



По случаю Дня армии особо поздравляю всех добровольцев, солдат, офицеров и генералов, которые стояли у истоков формирования Армянской армии.

Благодарю всех защитников нашей Родины, всех военнослужащих за те жертвы, которые они принесли ради нашей страны и народа, за преданную службу в сложившихся тяжелых условиях.

Я также благодарю их семьи за терпение, выдержку и поддержку своих военнослужащих и службу Родине.

Я преклоняюсь перед нашими героическими мучениками: память о них бессмертна, их труд священен.

Да хранит Господь Армянскую армию!»