Наша армия была и остается гарантом и защитником нашей безопасности и самобытности. Президент РА

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Армии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня День армии – армянским Вооружённым силам исполняется 30 лет.

Независимо от ситуации, наша армия была и остаётся гарантом и хранителем нашей безопасности и идентичности.

Давайте с благодарностью и преклонением вспомним и помянем всех тех, кто боролся и сражался за нашу Родину, за Армению и Арцах, кто пожертвовал своей жизнью за нашу независимость и свободу.

Желаю здоровья всем раненным…

Вместе со всеми вами с нетерпением жду находящихся в плену наших соотечественников. Мы должны продолжать наши усилия, направленные на их возвращение на родину, на скорое обнаружение пропавших без вести.

Мы все должны быть едиными с армией, мы должны обеспечивать прочный тыл и укреплять его, сплотившись вокруг армии.

Армия и образование – важнейшие краеугольные камни нашей государственности. Мир быстро меняется, и от нас зависит, как использовать эти изменения во благо нашей государственности и народа.

Для этого нам нужно иметь образованного и всячески подготовленного для защиты Отечества гражданина, организованные, дисциплинированные, технически оснащённые, технологически развитые и боеспособные Вооружённые силы, конкурентоспособную и развивающуюся экономику и, конечно, общественность, которая готова всем и в любой момент быть поддержкой армии.

Дорогие военнослужащие!

Каждый из вас – своеобразный стержень армии.

Отечество, все мы с надеждой и верой, уважением, гордостью и уверенностью смотрим на вас, и вместе с вами мы будем создавать новые победы.

Слава Армянской армии!»