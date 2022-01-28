Наша армия была и остается гарантом и защитником нашей безопасности и самобытности. Президент РА
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Армии.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента говорится:
«Дорогие соотечественники!
Сегодня День армии – армянским Вооружённым силам исполняется 30 лет.
Независимо от ситуации, наша армия была и остаётся гарантом и хранителем нашей безопасности и идентичности.
Давайте с благодарностью и преклонением вспомним и помянем всех тех, кто боролся и сражался за нашу Родину, за Армению и Арцах, кто пожертвовал своей жизнью за нашу независимость и свободу.
Желаю здоровья всем раненным…
Вместе со всеми вами с нетерпением жду находящихся в плену наших соотечественников. Мы должны продолжать наши усилия, направленные на их возвращение на родину, на скорое обнаружение пропавших без вести.
Мы все должны быть едиными с армией, мы должны обеспечивать прочный тыл и укреплять его, сплотившись вокруг армии.
Армия и образование – важнейшие краеугольные камни нашей государственности. Мир быстро меняется, и от нас зависит, как использовать эти изменения во благо нашей государственности и народа.
Для этого нам нужно иметь образованного и всячески подготовленного для защиты Отечества гражданина, организованные, дисциплинированные, технически оснащённые, технологически развитые и боеспособные Вооружённые силы, конкурентоспособную и развивающуюся экономику и, конечно, общественность, которая готова всем и в любой момент быть поддержкой армии.
Дорогие военнослужащие!
Каждый из вас – своеобразный стержень армии.
Отечество, все мы с надеждой и верой, уважением, гордостью и уверенностью смотрим на вас, и вместе с вами мы будем создавать новые победы.
Слава Армянской армии!»
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