COVID-19: в Армении подтверждено 3536 новых случаев. 267 граждан выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 28 января в Армении подтверждено 361 754 случая заболевания коронавирусом, 335 227 человек выздоровели, 8035 умерли.

В настоящее время реально лечатся от коронавируса 16 965 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 8707 тестов, по результатам которых подтверждено 3536 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 267 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 2 млн 709 тыс. 073.