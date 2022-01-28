Мгер Григорян вакцинировался от Covid-19 уже 4 дозами

Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян привился от коронавируса 4 дозами.

Как передает Арменпресс, Григорян сказал об этом в ответ на вопросы журналистов, тестировался ли Григорян после общения с премьер-министром Николом Пашиняном, который, как известно, заразился коронавирусом.

Вице-премьер сообщил, что сдал тест, результат отрицательный.

"Я болел, выздоровел, прививался, прививалсяснова ", - сказал Григорян.

Вопрос - третьей дозой? Григорян подчеркнул —четвертой.

Кстати, первую прививку (две дозы – ред.) Григорян получил одной вакциной, далее - другой.