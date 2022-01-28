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Мгер Григорян вакцинировался от Covid-19 уже 4 дозами

Мгер Григорян вакцинировался от Covid-19 уже 4 дозами

Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян привился от коронавируса 4 дозами.

Как передает Арменпресс, Григорян сказал об этом в ответ на вопросы журналистов, тестировался ли Григорян после общения с премьер-министром Николом Пашиняном, который, как известно, заразился коронавирусом. 

Вице-премьер сообщил, что сдал тест, результат отрицательный. 

"Я болел, выздоровел, прививался, прививалсяснова ", - сказал Григорян.

Вопрос -  третьей дозой?  Григорян подчеркнул —четвертой. 

Кстати, первую прививку (две дозы – ред.) Григорян получил одной вакциной, далее - другой.


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