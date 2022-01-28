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Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС

Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС

Беларусь понимает необходимость конструктивного диалога между Соединенными Штатами и Европейским союзом и готова к этому уже сейчас.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Лукашенко, однако, отметил, что мяч на стороне США и Евросоюза.


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