Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС

Беларусь понимает необходимость конструктивного диалога между Соединенными Штатами и Европейским союзом и готова к этому уже сейчас.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко, однако, отметил, что мяч на стороне США и Евросоюза.