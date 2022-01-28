Роналду на встрече с премьер-министром ОАЭ и наследным принцем — в футболке армянского бренда

Футболист Manchester United Криштиану Роналду появился на встрече с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и наследным принцем шейха в армянскойбрендовой футболке с надписью AZAT MARD (свободный человек). Сын Роналду также был одет в продукцию армянского бренда.

Как передает Арменпресс, в Дубае Криштиану Роналду встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром, главой Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем шейхом Хамданом бин Мохаммедом.

AZAT MARD — бренд мужской одежды. Соучредителями являются Гарен Чобанян и Нил Малхотра. Бренд был основан в 2018 году. Чобанян — бывший футболист, а Малхотра получила степень в области управления модой в престижном миланском Istituto Marangoni.

Согласно сайту бренда, это смесь новых бэкграундов, культур и впечатлений, которыевдохновили молодых людей на создание AZAT MARD.