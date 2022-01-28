Во время и после войны первым защитником прав народа Арцаха являются ВС  Армении. ЗПЧ Арцаха

Как во время 44-дневной войны, так и после нее Вооруженные силы Армении являются первыми защитниками прав народа Арцаха.

Как передает Арменпресс, это подчеркнул Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян в видео, размещенном на его странице в Facebook по случаю 30-летия образования Армянской армии.

«В ходе 44-дневной войны единственным защитником прав народа Арцаха были Вооруженные силы Арцаха, Вооруженные силы Армении. Не было более эффективной защиты прав человека. Мы, как аппарат Защитника прав человека, поднимали вопрос о преступлениях Азербайджана, нарушениях международного гуманитарного права, но мы не смогли обеспечить реальную защиту, как армия — в силу наших полномочий», - сказал Защитник прав человека.

Степанян добавил, что тот факт, что жертв в мирных населенных пунктах во время Арцахской войны было относительно меньше, чем, например, в конфликтах по всему миру — это, безусловно, заслуга армии.

"Они защищали и продолжают защищать права нашего народа. Вечный поклон бессмертной памяти героев, павших за Родину и свои семьи", - сказал Степанян.