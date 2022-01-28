Азербайджанские ВС произвели несколько беспорядочных выстрелов в северо-восточной части границы

Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 27 января подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило министерство обороны Республики Армения.

На самом же деле, 27 января около 22:00 часов на указанном участке границы несколько беспорядочных выстрелов было произведено с азербайджанской стороны, на которые армянские подразделения не ответили.