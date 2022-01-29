Цены на цветные металлы - 28-01-22

ЛОНДОН, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.34% и составила 3085.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.17% и составила 9622.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.72% и составила 2285.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.51% и составила 22235.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.00% и составила 41750.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.08% и составила 3617.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.