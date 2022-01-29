Санкции США против России будут направлены против промышленности, а не потребителей

Антироссийские санкции США в случае вторжения России на Украину будут направлены на ослабление промышленности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на "Ъ", заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харелл.

Вашингтон не планирует вводить ограничения, которые затронут потребителей, такие, как запрет на поставки смартфонов. Вместе с тем США рассчитывают, что санкции приведут к оттоку капитала и спровоцируют инфляцию

«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение действительно в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и промышленных производственных мощностей со временем, а не против отдельных людей, российских потребителей»,— сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл.