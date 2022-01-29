Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

Гражданину Грузии по почте отправили золото на $64 тысячи. Таможня конфисковала его

Гражданину Грузии по почте отправили золото на $64 тысячи. Таможня конфисковала его

Гражданину Грузии было отправлено по почте золото на сумму 64 тысячи долларов, но адресат не получил его. Дорогой посылкой заинтересовались таможенники грузинского аэропорта. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Грузия.

Присланные по почте 150 золотых монет не были задекларированы, поэтому вместе с материалами дела они были переданы в Следственную службу Минфина для проведения расследования.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]