В команде «Арарат-Армения» — новый футболист из Колумбии

У команды «Арарат-Армения» появился новый футболист из Колумбии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В клуб перешел 24-летний колумбийский вингер Джонатан Дуарте. До перехода в «Арарат-Армения» Дуарте выступал за колумбийский футбольный клуб «ОрсомарсоПалмира», в составе которого забил 4 гола в 24 играх. Дуарте также играл за колумбийский футбольный клуб «Реал Сантадер».

Завершился зимнийпериод чемпионата Армении по футболу. Лидером является «Арарат-Армения» с 40 очками. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку лидеров «Арарат» (30 очков). «Ной» — на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» — на 5-м (21 очко), но действующий чемпион Армении провел на два матча меньше, в связи с матчами группового этапа Лиги конференций. «Урарту» занимает 6-е место (16 очков), сыграв на один матч меньше. В нижней части турнирной таблицы расположились «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков).

Второй тур чемпионата Армении по футболу стартует в феврале