Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 369 млн 910 тыс. 181 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 и по сей день скончались 5 млн 649 тыс. 714 человек. В число стран с более чем 20 миллионами случаев Covid-19 продолжают входить США, Индия и Бразилия

Лидером по числу инфицированных и умерших продолжают оставаться Соединенные Штаты, где были обнаружены 74 млн 66 тысяч 546 человек, инфицированных COVID-19, число смертей здесь составило 882 тысяч 294 человека.

На втором месте по числу инфицированных находится Индия, где число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 858 тыс. 241 человек, а число погибших от последствий заражения вирусом-493 тыс. 198 человек.

На третьем месте по числу инфицированных COVID-19 оказалась Бразилия, где заразились 25 млн 50 тысяч 601 человек, 626 тысяч 170 из которых скончались.

Согласно порталу Worldometers, специализирующемуся на статистике крупных мировых событий, 29 января уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 727,2.

В США на 1 млн жителей умерли 2711 человек, в Индии–352 человека, в Бразилии–2912 человек.