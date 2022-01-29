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Председателем Союза журналистов Армении переизбрана Сатик Сейранян

Председателем Союза журналистов Армении переизбрана Сатик Сейранян

В ходе состоявшегося 29 января 13-го съезда Союза журналистов Армении голосования Сатик Сейранян была переизбрана председателем Союза журналистов Армении.

Как передает Арменпресс, Сейранян была избрана 92 голосами "за".

 "Я рада тому факту, что в Союз журналистов вступило большое число активно действующих журналистов, а также молодых людей, которые сидят сегодня в этом зале вместе с нашим старшим поколением, общаются, проводят обсуждения», - обращаясь к коллегам, отметила Сатик Сейранян.

Она выразила надежду, что в ближайшие годы при содействии своих старших и молодых коллег они смогут решить ряд проблем на поле.


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