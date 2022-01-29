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21-летняя девушка задержана за предложение взятки патрульным

21-летняя девушка задержана за предложение взятки патрульным

28 января в 05:05 часов на улице Италии в  Ереване сотрудники Патрульной службы полиции подвергли приводу 21-летнюю Мариану Х.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, 21-летняя девушка предложила патрульным взятку,чтобы те не составляли административный протокол.

Подготавливаются материалы.

 


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