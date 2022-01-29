Реабилитационный центр "Дом солдата" планирует в ближайшее время открыть госпиталь для ветеранов.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 29 января сообщила директор реабилитационного центра "Дом солдата" Айкуи Минасян.

Минасян отметила, что госпиталь для ветеранов будет многопрофильным медицинским учреждением, оснащенным многопрофильными услугами, где в одном месте будут решены все проблемы раненых.

«Он будет полностью адаптирован к потребностям людей с ограниченными возможностями: и тех ребят, которые слепы, и тех, у кого проблемы с психическим здоровьем", - добавила Минасян

По словам директора реабилитационного центра "Дом солдата", общий бюджет программы составит 25 млн. долларов, первый сбор средств уже прошел в США, собрано около 500 тыс. долларов. В ближайшее время также ожидается Всеармянский сбор средств.

«Пакет программы, связанной с ранеными военнослужащими, закроется тогда, когда будут все виды услуг. За обязательной военной службой последует обязательная помощь, поскольку ни для одного солдата, нуждающегося в лечении, не должностать головной болью то, как решить эту проблему», - заключила Айкуи Минасян.