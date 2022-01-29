Генсек НАТО пригрозил Москве увеличением сил у границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае «агрессии» против Украины альянс разместит свои силы у границ России

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Радио Sputnik.

"Если цель России-иметь меньше войск НАТО у своих границ, то притакомобстоятельстве она добьется обратного результата. В случае агрессии мы на этот раз направим больше сил», - сказал Столтенберг в интервью La Stampa.

Генсек в очередной раз заявил об экономических и политических санкциях против Российской Федерации и пообещал оказать помощь Киеву

Ранее состоялись переговоры между РФ, США и НАТО, в которых Москва настаивала на том, чтобы войска альянса не размещались в сопредельных с Россией провинциях.