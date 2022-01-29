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В Арцахе на основе эндемических молочнокислых бактерий производится новый продукт

В Арцахе на основе эндемических молочнокислых бактерий производится новый продукт

29 января в научном центре Арцаха Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян вместе с министром МОНКС Лусине Караханян присутствовал на церемонии открытия молочного цеха "Нарине+"

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате государственного министра Республики Арцах.

Государственный министр ознакомился с организацией малого производства, которое осуществляется по результатам исследований центра с применением технологического оборудования, предоставляемого научно-производственным центром «Армбиотехнология» НАН РА. Первая продукция центра-кисломолочная продукция "Нарине+" производится на основе эндемических молочнокислых бактерий Арцаха.

Артак Бегларян отметил важность субстантивации реализуемой в научном центре Арцаха исследовательской работы и политики, направленной на стимулирование охраны общественного здоровья, подчеркнув необходимость развития экономики Арцаха с внедрением новых технологий.


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