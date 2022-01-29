Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

Президент Турции назначил нового министра юстиции

Президент Турции назначил нового министра юстиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бекира Боздага новым министром юстиции.

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает турецкий телеканал  NTV.

Боздаг был министром юстиции Турции в 2015-2017 годах, тогда он также занимал пост вице-премьера Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдулхамид Гюль заявил о своей отставке, не указав причин. Он был на этом посту с 2017 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]