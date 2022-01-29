Путин не планирует встречи с лидерами других стран на Зимних Олимпийских играх в Пекине

Президент России Владимир Путин 4 февраля на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине не планирует проводить отдельные двусторонние встречи с другими лидерами.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получал ли Кремль запросы от лидеров других государств о проведении отдельных встреч с президентом РФ в рамках церемонии открытия.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно вводят ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, в том числе для должностных лиц. Так что по понятным причинам двусторонних встреч на повестке дня президента России в Пекине не планируется», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли возможность общения Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил, что в настоящее время такой встречи не предусмотрено.

"Хотя мы не можем полностью исключить это, но, повторяю, никакой двусторонней встречи, кроме переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в повестке дня президента Путина нет»,-подчеркнул он.