Главы МИД Германии и Франции посетят Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 7 и 8 февраля вместе со своим германским коллегой Анналеной Бурбок отправится на Украину.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Я собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бурбок»,-написалЛе Дриан в своем микроблоге в Twitter.

Он заверил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Франция выражает полную солидарность и поддержку Украине.

"Мобилизация продолжается особенно в нормандском формате с целью снижения напряженности", - добавил глава МИД Франции.