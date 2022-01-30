Решения о переходе на всеобщее дистанционное обучение нет. МОНКС РА

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении официально сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что с 7 февраля школы, средние профессиональные и высшие учебные заведения переходят на дистанционное образование, не соответствует действительности

«Нового приказа министра МОНКС о переходе на дистанционное образование не существует: распространяемый документ - абсурд.

Просим наших сограждан следить только за официальной новостью, которая постоянно размещается на официальном сайте министерства МСФО - escs.am, а также на официальных страницах социальных платформ», - сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования и науки Армении.

Ведомство также сообщает, что в соответствии с действующими регулированиями, учебное заведение может пройти дистанционное обучение, исходя из эпидемиологической ситуации.

«То есть, если есть учебные заведения, где случаи заражения составляют определенный процент, то они временно, на 14 дней проходят дистанционное образование, письменно уведомив об этом министерство. После улучшения эпидемиологической ситуации учебные заведения вновь переходят на нынешнее обучение", - говорится в сообщении.