На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: закрыты автодороги, ведущие из высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств (метель)

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Сюникской области — гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.