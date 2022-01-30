На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт
На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: закрыты автодороги, ведущие из высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств (метель)
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Сюникской области — гололед.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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