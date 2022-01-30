Состояние водителя машины, упавшего с моста на трассе Аштарак-Ереван, крайне тяжелое

30 января в 01:03 часов в Арагацотнский областной центр Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на 1-ом км шоссе Аштарак-Ереван произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа и боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что автомобиль марки Merсedes выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в электрический столб, железную решетку моста и упал вниз (около 20 м)», - говорится в сообщении

Согласно источнику, спасатели с помощью специальной техники вытащили водителя из автомобиля и приблизили к машине скорой помощи. Он был госпитализирован в медицинский центр «Аштарак», где врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.