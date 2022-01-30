В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, потеплеет на 3- 6 градусов

На территории Армении днем 30 января, 31 января, 1-3 февраля ожидается погода без осадков. 4 февраля в отдельных районах ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, ветер ожидается западный с порывами до 2-5 м / с, 31 января, 2-3 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

«Температура воздуха с 31 января постепенно повысится на 3-6 градусов», -говорится в сообщении.

В Ереване днем 30-го, 31-го января, с 1-3 февраля ожидается погода без осадков. 4-го февраля ожидаются осадки.