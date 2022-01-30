Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, потеплеет на 3- 6 градусов

В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, потеплеет на 3- 6 градусов

На территории Армении днем 30 января, 31 января, 1-3 февраля ожидается погода без осадков. 4  февраля в отдельных районах ожидаются осадки.

Как  сообщили Арменпресс  в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр  Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, ветер ожидается западный с порывами до 2-5 м / с, 31 января, 2-3 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

«Температура воздуха с 31 января постепенно повысится на 3-6 градусов», -говорится в сообщении.

В Ереване днем 30-го, 31-го января, с 1-3 февраля ожидается погода без осадков. 4-го февраля ожидаются осадки.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]