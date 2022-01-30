Армения и Нидерланды отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Как передает Арменпресс, дипломатические отношения между Республикой Армения и Королевством Нидерландов были установлены ровно 30 лет назад - 30 января 1992 года.

В этот день стороны обменялись нотами об установлении дипломатических отношений. А вообще, Армения и Нидерланды в течение 30 лет подписали 5 соглашений и 8 меморандумов о сотрудничестве и реализации программ в различных сферах

Обе страны сотрудничают в ряде сфер, в том числе в сфере международных контактов, экономики, демократии и прав человека. Как страна-член Евросоюза, Нидерланды различными программами содействуют продвижению демократических реформ в Армении и укреплению прав человека.

По словам посла Нидерландов в Армении Нико Схермерса, Армения и Нидерланды имеют потенциал сотрудничества также в сфере экономики, в частности, сельского хозяйства, информационных технологий и туризма. Нидерланды – вторая в мире страна по активности экспорта сельхозпродукции, и, по мнению Амстердама, Армении также есть что предложить в этой сфере

Эта страна на северо-западе Европы, известная нам также как Голландия, официально отказалась от названия «Голландия» в 2020 году, и сейчас называется Королевством Нидерландов. В любом случае, независимо от названия королевства Армения: Нидерланды имеют некоторые точки соприкосновения, которые могут способствовать развитию двусторонних отношений. Одним из связующих звеньев является армянская община Нидерландов.

Армяно-голландские отношения имеют очень давнюю историю, восходящую к раннему средневековью. Первое упоминание относится к IV веку, когда в Нидерландах утвердился святой Серватий – священнослужитель армянского происхождения.

Голландцы и армяне контактили и во время крестовых походов. Известно, что в ХIII веке голландские купцы посещали Киликийскую Армению по пути на Восток, и между ними и местными армянскими купцами установились деловые отношения. Первые сведения о посещении Амстердама армянскими купцами относятся ко второй половине XVI века. В ХVII-ХVIII Амстердам был одним из известных центров армянского книгопечатания.

Армяне в Нидерландах живут активной общественной, политической и культурной жизнью. Современная армянская община в Королевстве Нидерландов сформировалась после Второй мировой войны. По данным 2020г., в этой стране проживает около 40 тысяч армян.

А в 1991 году, с момента провозглашения независимости Республики Армения и установления армяно-голландских дипломатических отношений, руководство Армении совершило ряд визитов на высоком и высшем уровнях в Нидерланды, в том числе президентов Левона Тер-Петросяна (1997 г.) и Сержа Саргсяна (2014 г.). ).

С октября 2018г. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Королевстве Нидерландов является Тигран Балаян. А послом Королевства Нидерландов в Армении является Николас Схермерс, вручивший верительные грамоты президенту Республики Армения 23 сентября 2020 г.