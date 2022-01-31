СМИ: сирийские средства ПВО отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в ночь на понедельник огонь по воздушным целям над Дамаском. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на военный источник.

По его данным, часть выпущенных израильскими ВВС ракет была уничтожена. Атака была совершена около 03:05 по местному времени (04:05 мск), в результате чего был нанесен материальный ущерб.