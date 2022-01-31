В Сирии уничтожены почти 250 боевиков ИГ*

В сирийском городе Эль-Хасаке ликвидированы 246 боевиков "Исламского государства"*, террористы уничтожены в боестолкновениях с арабо-курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС), как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Боевики ИГ* 20 января напали на тюрьму "Ас-Сынаа" с целью освободить своих сторонников. СДС, которые контролировали пенитенциарное учреждение, 26 января заявили о полном восстановлении контроля над объектом и пленении около тысячи террористов.

"По последним данным, убито 246 террористов ИГ*, 79 бойцов вооруженных формирований (из СДС, – ред.) и семь мирных жителей в боестолкновениях в тюрьме "Ас-Сынаа" и ее окрестностях", – сообщила сирийская газета "Аль-Ватан".

По данным газеты The New York Times, которая ссылается на неназванный источник в Белом доме, при этом почти 200 заключенных в тюрьме террористов сбежали.

Ранее радио Sputnik сообщило о требовании России вывести из Сирии незаконно находящиеся на территории страны военные формирования.